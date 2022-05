Ucieczka, 9 mandatów, wniosek do sądu i zarzuty

Policjanci zatrzymali obywatela Włoch, który popełnił kilka wykroczeń w ruchu drogowym i nie zatrzymał się do kontroli. Jak się potem okazało, 45-latek nie miał prawa jazdy. Mężczyzna został ukarany mandatami, wnioskiem do sądu i zarzutami za niezatrzymanie się do kontroli, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.